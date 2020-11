Mikä on lapsen normaalia käytöstä, ja pitääkö aggressiivisuudesta huolestua? Asiantuntija kertoo, milloin kannattaa kääntyä avun puoleen

Nuorisoväkivalta ja jengiytyminen ovat nousseet tällä viikolla puheenaiheeksi Helsingin Sanomien uutisoitua 100–150 nuoren väkivaltaisesta käytöksestä. Nuorten tekemä väkivalta on yleisesti vähentynyt, mutta poliisin mukaan pieni osa nuorista oirehtii entistä pahemmin.

Lasten psykiatriaan erikoistuva lääkäri Riikka Riihosen mukaan kouluikäisen lapsen aggressiiviseen käytökseen kannattaa hakea apua nopeasti. Riihonen on kirjoittanut lasten aggressioista kirjan aikuisille ja oman kirjan myös lapsille. Hän muistuttaa, että kaikki lapset toimivat pienenä aggressiivisesti: saattavat lyödä, purra, kurtistaa kulmia. Tämä on normaalia.

– Jos tokaluokkalainen on jatkuvasti vaikeuksissa, kannattaa silloin harkita yhteydenottoa aivan aluksi koulupsykologiin tai kuraattoriin ja sitä kautta tarvittaessa muihin ammattilaisiin.

– Valtaosalla niistä lapsista, joilla on käytösongelmia, lievittyy asia hoidolla. On hyvä pitää mielessä, että vanhemmuus on keskeinen asia. Jos lähiaikuisten toimintatapaan pystytään vaikuttamaan ja siihen tulee muutosta, silloin homma alkaa muuttua. Ensisijaisesti ei yleensä hoideta lasta, vaan tehdään paljon työtä pelkästään tukemalla vanhempia ja muita lapsen kasvattajia. Fokus siirtyy lapseen, kun hän alkaa kasvaa, Riihonen sanoo.