Mikä neuvoksi jengiytymiseen ja katuväkivaltaan? "Ensimmäiset toimenpiteet tapahtuvat jo neuvoloissa"

Tutkijatohtori Markus Kaakinen Suomen Akatemiasta kertoo, että koska lasten ja nuorten kohtaama väkivalta on usein toisten nuorten ja lasten tekemää, myös ehkäisevien toimenpiteiden täytyy kohdistua heihin.

”Olennaista toimia siellä, jossa tilanne sitä vaatii”

– Voi olla, että jossakin kaupungissa tai kaupunginosissa tapahtuu enemmän katuväkivaltaa kuin toisissa, jolloin on tietysti olennaista toimia siellä, jossa tilanne sitä vaatii, Malja sanoo.

Etenkin teinityttöjen ja sateenkaarinuorten julkisissa tiloissa kokema seksuaalinen häirintä on kouluterveyskyselyiden mukaan selvästi lisääntynyt. Turvattomuuden tunteeseenkin voi vaikuttaa kotona.

– Nuoret itse ovat kertoneet meille, että on todella tärkeää, että vanhemmat joka päivä kysyvät nuorelta itseltään, mitä heille kuuluu ja kokevatko he olonsa turvalliseksi. Jos on turvattomuuden kokemuksia, niin siitä pitää puhua, Malja sanoo.