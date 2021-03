Jopa 30 000 lasta ja nuorta kiusataan joka viikko – tarvitaan totaalinen muutos: "Suomalainen perisynti on, että yksin pitää tehdä kaikki ja pärjätä"

Ville Koikkalainen on työskennellyt lasten ja nuorten parissa yli 20 vuotta. Muutaman viime vuoden ajan hän on keskittynyt erityisesti kiusaamistapauksiin.

– Kiusaamisen suhteen on menty parempaan suuntaan. Se on kouluterveyskyselyiden perusteella vähentynyt, mutta Suomessa on vieläkin aivan liikaa nuoria ja lapsia, jotka kärsivät kiusaamisesta viikoittain. Kouluterveyskyselyiden mukaan heitä on jopa 30 000.