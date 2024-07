Jopa 90 000 lasta kärsii vanhemman päihdeongelmasta – pienen pojan kirjoitus pysäyttää

Lapset aistivat ja näkevät

– Lapset tasan tarkkaan näkevät sen muutoksen, mitä alkoholinkäyttö aiheuttaa aikuisessa. Se luo tietysti turvattomuutta, kun he eivät ymmärrä sitä, miksi aikuinen on tänään erilainen kuin eilen. Tai miksi hän oli tunti sitten erilainen kuin nyt.

Alkoholi isona syynä huostaanottoihin

Vanhempien päihteidenkäytöllä ja päihdesekoiluilla on lukuisia konkreettisia vaikutuksia lapseen. Lastenpsykiatrin mukaan oireita on valtava määrä.

– Alkoholinkäyttö ja tapa, jolla se vaikuttaa vanhemmuuteen ja lapsen turvallisuudentunteeseen, voi aiheuttaa mitä tahansa oireita lapselle ja se on yksi riskitekijä lapsen elämässä. Onneksi lapset on rakennettu niin, että he kestävät kyllä yhden riskin, mutta kun riskit alkavat kasaantua, on piru irti, Laakso-Santavirta huomauttaa.