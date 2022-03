Mikä muuttuisi, jos Suomi olisi Natossa? Tutkijan mukaan Suomi olisi saamapuolella, mutta "hyvä Nato-maa varautuu puolustamaan toisia jäsenmaita"

Suomen Nato-keskustelu käy jälleen kuumana Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen innoittamana. Jäsenyyden hakeminen kestää normaalioloissa noin kaksi vuotta, kun hakijan soveltuvuus liittokuntaan arvioidaan sotilasliitossa ja sen jäsenmaissa. Suomi on tutkijan mukaan jo valmis.

– Jäsenyyshaku on periaatteessa viisivaiheinen prosessi, johon kuuluu arviointi hakijamaan demokratian toimivuudesta, puolustuskyvyistä ja yhteensopivuuksista. Suomi on vuosikymmeniä pyrkinyt yhteensopivuuksiin ja on jo saavuttanut ne, sanoo strategian professori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.