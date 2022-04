Eeva Lehtimäen kommentti: Kymmenen pointtia tuoreesta selonteosta – näin Suomen Nato-jäsenyyttä perustellaan

Presidentti Sauli Niinistö sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei kesä ehdi tulla ennen kuin Suomen Nato-päätös on tehty.

1) YYA-ajan viimeiset rippeet ulos – suomalaisittain suorasukaista kritiikkiä Putinin Venäjää kohtaan

– Sota Ukrainaa vastaan osoittaa entistä selvemmin, että voimankäyttö on keskeinen osa Venäjän keinovalikoimaa ja se on valmis käyttämään laajamittaista sotilaallista voimaa myös siviilikohteita vastaan poliittisten päämääriensä tavoittelemiseen. Venäjä on osoittanut voivansa käyttää myös kemiallisia aseita.