Viron pääministeri: Suomen Nato-jäsenyys parantaisi Itämeren alueen turvallisuutta: "Toivottaisin päätöksen erittäin tervetulleeksi"

– Toivottaisin tämän päätöksen erittäin tervetulleeksi. Jos Suomi näin päättää, tulemme olemaan suurimpia tukijoitanne Natossa ja Nato-jäsenyyden hakemisessa. Mutta se on teidän päätöksenne.

Viro on ollut Naton jäsen vuodesta 2004. Kallaksen mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys parantaisi koko Itämeren alueen turvallisuustilannetta.

– Ehdottomasti. En allekirjoita väitettä siitä, että uusien maiden liittyminen Natoon provosoisi Venäjää. Me emme ole provosoineet Venäjää millään tavalla. Ukraina ei provosoinut Venäjää, mutta silti Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

"Päätimme, että emme enää koskaan tule jäämään yksin"

Kallaksen mukaan Viroon ei juuri nyt kohdistu sotilaallista uhkaa. Viro on kuitenkin reagoinut Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen muun muassa vetoamalla Naton neljänteen artiklaan.

Artiklan mukaan jäsenmaat neuvottelevat keskenään, jos jonkin jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

– Näemme, mitä Ukrainassa tapahtuu ja siksi meidän pitää olla varautunut. Venäjä on naapurimaamme, joka toimii yhä aggressiivisemmin.

Nato-maa Britannia on kaksinkertaistanut Virossa olevien joukkojensa määrän Venäjän sotatoimien seurauksena.

– Koemme olomme luottavaisemmaksi, koska meillä on Naton liittolaiset tukenamme. Naton viidennen artiklan mukaan hyökkäys yhtä kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan. Jos Venäjä hyökkäisi meitä kohtaa, se hyökkäisi myös Yhdysvaltoja, Britanniaa tai Ranskaa vastaa, Kallas sanoo.

"Teidän suhtautumistapanne on erilainen"

– Meillä on kaksi vaihtoehtoa: olla osa länttä ja läntisiä organisaatioita eli EU:ta ja myös Natoa - tai olla Venäjän rinnalla. Teidän suhtautumistapananne on erilainen, ja se on teidän päätöksenne.