MTV Uutisten kysely: Näin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvät kansanedustajat vastasivat mahdolliseen Nato-jäsenyyteen

Valiokunnissa on yhteensä 33 jäsentä, joista MTV Uutiset tavoitti sähköposti- ja puhelinkyselyllä 27.

Puolustusvaliokunnassa kannatus Nato-jäsenyydelle on laajempaa kuin ulkoasiainvaliokunnassa.

Perussuomalaisten ja keskustan valiokuntaedustajat aiempaa suopeampia

– Perussuomalaisten kanta on ollut pitkään Nato-optio ja sen käyttö voi tulla ajankohtaiseksi. Jos on pakko vastata mustavalkoisesti kyllä tai ei niin vastaan kyllä, mutta asiassa pitää edetä harkiten, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo.

Aiemmissa vaalikonevastauksissa Tavio on suhtautunut kriittisesti Nato-jäsenyyteen. Perussuomalaisista myös Veijo Niemi ja Jari Ronkainen ovat aiemmin vastustaneet Nato-jäsenyyttä, mutta suhtautuvat siihen nyt myönteisesti.

– Olen ollut pitkään kriittinen Naton suhteen, mutta vaaka on nyt kallistunut varovaisen Nato-myönteiseksi. Nyt pitäisi selvittää jäsenyyden plussat ja miinukset sekä se, miten Venäjä suhtautuu, sanoo puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Ronkainen.

Aiemmin he ovat vastustaneet Nato-jäsenyyttä, mutta nyt vastaukset eivät sijoitu kategoriaan "kyllä" eikä "ei".

– Suomen linja on rakennettu siten, että se kestää niin hyvät kuin huonot ajat. Kuitenkin Euroopan turvallisuustilanne on järkkynyt niin perustavanlaatuisesti, että oma ajatteluni suhteessa Natoon on muuttunut positiivisemmaksi, Ovaska sanoo.