Presidentti Sauli Niinistön mukaan hän avasi itse keskustelun Suomen Nato-jäsenyydestä muutama päivä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Niinistö kiistää MTV Uutisten haastattelussa väitteet siitä, että hän olisi jarruttanut Suomen Nato-prosessia.

– Paikallaan olevaa ei voi jarruttaa. Minä vähän ihmettelen tätä jarruttamispuhetta. Kukaan poliittinen päättäjä ei ehdottanut Natoon liittymistä ainakaan ennen kuin se oli kaikille selvä, Niinistö sanoo.

Vasemmistoliiton silloinen puheenjohtaja Li Andersson kiittää Niinistöä Vasemmistoliiton vallan vuodet -kirjassa Nato-liittymisprosessin jarruttamisesta keväällä 2022.

Niinistön mukaan hän itse avasi keskustelun Suomen liittymisestä Natoon presidentin ja ministerien tp-utva-kokouksessa 28. helmikuuta vuonna 2022, eli muutama päivä Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

– Itse asiassa minä taisin avata tämän, ja avasinkin tp-utvassa 28. helmikuuta toteamalla, että Suomen liittoutumattomuus tulee nyt käsittelyyn, Niinistö toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

Niinistöllä ei kuitenkaan tuolloin ollut "ehdotonta vastausta" siihen, lähteekö Suomi jättämään Nato-hakemusta, hän