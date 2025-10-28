Puolustusvoimat siirtyy käyttämään uusissa käsiaseissa Nato-standardin mukaisia kaliipereita. Tieto asiasta julkistettiin tänään.
Muutos parantaa esimerkiksi taistelijan suorituskykyä sekä yhteensopivuutta ja huoltovarmuutta.
Uudistuksen myötä taistelijan henkilökohtaisen aseen, rynnäkkökiväärin, kaliiperi muuttuu. Samoin joukkokohtaisille aseille tulee kaksi uutta kaliiperia. Sotilaan pistoolin kaliiperi sen sijaan säilyy ennallaan.
Kaliiperi on ampuma-aseen putken tai piipun sisähalkaisija tai sen mitta. Kaliiperi määrittelee patruunan koon.