Presidentti Sauli Niinistö kertoo tuoreessa kirjassaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käänteistä hänen presidenttikausillaan 2012–2024.

Niinistö vastaa kysymyksiin tuoreesta Kaikki tiet turvaan -kirjastaan suorassa lähetyksessä kirjansa julkistamistilaisuudesta.

Katso suora lähetys artikkelin alusta tai MTV Katsomosta.

Niinistö panttasi Nato-kantaansa

Ennen julkistamistilaisuuden alkua MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen muisteli, miten Niinistö ei presidenttinä halunnut kertoa selkeää kantaansa puolustusliitto Natoon liittymisestä vielä edes Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Asia nousi julkisuuteen jälleen Niinistön kirjan julkaisun yhteydessä.

Niinistön varovaisuus on nähtävissä muun muassa Asian Ytimessä -ohjelman haastattelussa 23. maaliskuuta 2022, eli kuukausi hyökkäyssodan alkamisesta. Katso koko keskustelu alla olevalta videolta.

16:26 Suomen Natoon liittymisprosessia ja Niinistön kommentteja sen eri vaiheissa käytiin läpi MTV Uutiset Liven lähetyksessä, jonka voit katsoa tästä.

MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen kertoo, että keskustelu Natoon liittymisestä aloitettiin Suomessa laajamittaisesti puhumaan alkuvuodesta 2022.

– Alkupisteen voi ajoittaa joulukuulle 2021. Silloin Venäjän presidentti Vladimir Putin vaati kirjallisia takuita siitä, ettei Nato laajene kohti itää, Loikkanen kertoo MTV:n lähetyksessä.

Niinistö on kertonut myöhemmin tällöin ymmärtäneensä, ettei Suomella ole muuta vaihtoehtoa.

Suora lähetyksen kirjanjulkistamistilaisuudesta näet MTV Katsomosta tai tämän artikkelin yläosasta.