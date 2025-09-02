Miikka Muurinen jäi sanattomaksi kuohuttavasta tuomiosta

Susijengin NBA-lupaus Miikka Muurinen, 18, oli monessa mukana Liettuaa vastaan pelatun EM-ottelun loppuhetkillä. Suomi kärsi lopulta niukan 78–81-tappion.

Muurinen toi Suomen otteluun mukaan viimeisellä neljänneksellä näyttävällä riistollaan, minkä jälkeen hän painoi pallon ilmavalla donkilla sisään. Suomi oli tässä vaiheessa 11 pistettä Liettuaa perässä.

Valkopaitainen Susijengi sai tämän jälkeen kirin päälle ja ero kaventui jo viiteen pisteeseen.

Aivan pelin loppuhetkillä nähtiin kuohuttava tilanne, kun ottelun tuomaristo tuomitsi Muuriselle henkilökohtaisen virheen epäurheilijamaisesta käytöksestä, minkä myötä Liettua sai kaksi vapaaheittoa. Muurinen veti tilanteessa Liettuan Arnas Velickaa kädestä.

Mitä sanot tuosta virheestä?

Muurinen lähti vastaamaan kysymykseen, mutta hän tyytyi vain pyörittelemään päätään.

– Liettua pelasi ihan perkeleen kovaa. Heillä on aina erittäin fyysinen joukkue. Tiesimme, mitä he tekevät ja annoimme heidän tehdä sitä. Opimme tästä ja kohti Saksaa, Muurinen summasi.

Muurisen ajatukset Liettua-ottelusta näkyvät ja kuuluvat jutun yläreunasta.

