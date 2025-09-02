Miikka Muurinen uhosi donkkaavansa NBA-tähden yli – virnuileva vastaus suomalaislupaukselle

Suomen miesten koripallomaajoukkueen eli Susijengin huippulupaus Miikka Muurinen, 18, esitteli Aamulehden haastattelussa hyvin värikkään suunnitelmansa Saksan NBA-tähteä Franz Wagneria varten. Nyt Wagner latasi terveiset suomalaislupauksen suuntaan.
Muurinen oli varsin isosti esillä maanantain Liettua-ottelun loppuhetkillä, kun hän muun muassa otti tyylikkään riiston ja toi donkillaan Suomelle toivoa. Susijengi koki kuitenkin lopulta niukan 78–81-tappion Liettualle.
Seuranta: Susijengille ensimmäinen tappio EM-kotikisoissa – Lauri Markkanen jäi sivuraiteelle
Lisää:
Miikka Muurinen jäi sanattomaksi kuohuttavasta tuomiosta
Lassi Tuovi: "Katkeraa oppia"
Ajoittain suorastaan kukkopoikamaisesti kentällä esiintyvä ja värikästä kuvaa itsestään luova Muurinen jakoi maanantain Liettua-ottelun alla varsin värikkäitä kommentteja. Muurinen kertoi muun muassa visiostaan, joka hänellä on keskiviikon Saksa-huippukamppailuun.
– Franz Wagnerin päälle pitäisi donkata. Se on tavoitteeni, Muurinen ilmoitti Aamulehden haastattelussa, viitaten NBA-seura Orlando Magicin tähteen.
MTV Urheilu otti asian esille, kun Saksa rökötti Iso-Britannian maanantain kohtaamisessa peräti luvuin 120–57.
Suomen 18-vuotias NBA-lupaus Miikka Muurinen ilmoitti, että hänen ykköstavoitteensa on donkata sinun ylitsesi. Mitä sanot tuosta?
– Yeah man, will see, will see, Wagner totesi virneen kera, viitaten siihen, että "saa yrittää".
– Eiköhän tuosta tule hauskaa, Wagner jatkoi hymyilyään.
Saksan ja Suomen ottelu lähtee keskiviikkona liikkeelle kello 20.30.