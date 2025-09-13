Lauri Markkanen tunnustaa heittopelinsä takkuilun. Nyt tappio on sulateltu ja katse on kohti Kreikkaa ja sen NBA-supertähteä Giannis Antetokounmpoa.

Koripallomaajoukkueen ykköstähti Lauri Markkanen näytti maansa myyneeltä Saksalle Riiassa perjantaina kärsityn EM-välierätappion jälkeen, mutta lauantaina Markkanen puhui median edessä edellispäivän harmituksesta rauhallisen hyväntuuliseen sävyyn.

– Hetkessä kun elää, totta kai tuommoinen tappio satuttaa, Markkanen sanoi.

Loppukesän valmistavissa maaotteluissa ja EM-kisojen kahdessa ensimmäisessä ottelussa Markkanen kävi kiehuvan kuumana kolmoskaaren takaa, mutta sen jälkeen hänen kaukoheittonsa ovat uponneet tarkkuudella 7/38, mikä tarkoittaa 18 prosentin osumatarkkuutta. Saksaa vastaan perjantaina Markkasen kolmoset upposivat tarkkuudella 2/9.

– Joitain helppoja on mennyt ohi. Ja sitten kun vastuulla on myös ottaa ne heittokellon lopussa olevat, tulee myös vaikeampia heittoja. Sillä on osuus myös, mutta en ole osunut myöskään niin hyvin, Markkanen sanoi.

Saksaa vastaan Markkanen vaikutti ajoittain turhautuneelta erotuomarien toimintaan. Hän kävi useita keskusteluja kentällä ja jäi toisella puoliajalla jopa kerran istumaan lattialle virhettä vaatien, kun peli jatkui kohti toista kenttäpäätyä.

Se ei auttanut, sillä Markkanen pääsi heittämään vain kolme vapaaheittoa.

– Olen sanonut useamman kerran, että erotuomareilla on maailman vaikein työ urheilupiireissä. Kaikki yrittävät näyttää, että heitä rikotaan. Mihin vedät sen linjan, ei ole mitenkään helppo homma, Markkanen sanoi.

Markkanen sanoi allekirjoittavansa vanhan totuuden, että panosten kovetessa kentällä sallitaan kovemmat otteet.

– Kyllä linja muuttuu. Emme ehkä saaneet niitä vihellyksiä, mitä me koimme, että meille kuuluisi. Saksa on tosi hyvä siinä, että he ovat niin aggressiivisia, ettei kaikkea voikaan viheltää. Yleensä se joka on aggressiivisempi, saa hyötyä tuomareista enemmän. Meidän pitää olla parempia ja kovempia.

"Ehkä Micke pystyy"

Suomen ensimmäisten miesten EM-pronssin tielle asettuu sunnuntaina Kreikka. Sen kohtaamiseen valmistautuminen alkaa ja päättyy yhteen mieheen, Giannis Antetokounmpoon.

Antetokounmpo, 30, on palkittu kaksi kertaa NBA:n arvokkaimpana pelaajana, ja hän johti Milwaukee Bucksin NBA-mestaruuteen vuonna 2021.

– Todella hyvä tyyppi, äärimmäisen urheilullinen ja kilpailuhenkinen. Hieno haaste ja siisti tilanne, että pelataan arvokisamitalista tuollaista ukkoa vastaan, Markkanen sanoi.

Antetokounmpo on NBA-koripalloilijoiden joukossakin poikkeuksellinen yhdistelmä ulottuvuutta ja urheilullisuutta. Antetokounmpo kohtaa NBA:ssa joka ottelussa puolustuksen, joka pyrkii ensisijaisesti estämään hänen pääsynsä korin lähelle, missä hän viimeistelee molemmilla käsillä korkealla onnistumisprosentilla.

– Taas puhutaan miehestä, joka tekee 30 pinnan keskiarvoa. Hidastaminen on ehkä parempi termi. En usko, että kukaan yksin pystyy häntä pysäyttämään, tai ehkä Micke (Mikael Jantunen) pystyy, Markkanen naurahti.

EM-kisoissa Antetokounmpo on upottanut kakkosensa murhaavalla 68,8 prosentin tarkkuudella ja takonut 26,8 pistettä ottelua kohti. Kolmoskaaren takaa Antetokounmpo on heittänyt alle kerran ottelua kohti.

–Yritetään estää sitä korille pääsyä ja tehdä se mahdollisimman vaikeaksi, Markkanen sanoi.

