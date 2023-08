Susijengin tähti täräyttää pelottoman tavoitteen – MM-kisoissa heti vastaan koripallojätti: "Pistetään siihen kaikki"

Okinawan auringossa paistaa koripallomaajoukkueessa hyvin tutuksi vuosien varrella tullut hymy, joka ei hyydy edes puheen kääntyessä Susijengin kuolemanlohkoon MM-kisoissa.

Suomen arpaonni MM-turnauksen alla oli tyly, sillä joukkue saa alkulohkossa vastaansa etukäteisarvioissa kovimmat mahdolliset maat kisaisäntä Japanin ohella. Heti avausottelussa Susijengi kohtaa olympiapronssijoukkueen Australian ja alkulohkovaiheen päättää toisen mitalisuosikin Saksan kohtaaminen.

Kapteeni Sasu Salinin silmissä tavoite on kuitenkin yhä järkkymätön: Suomi kahdeksan parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin Filippiineille.

– Odotan, että me buukataan lento Manilaan. Se on vaikea tavoite, ja pitää tavoitellakin sellaista, mikä ei ole ihan itsestäänselvyys. Totta kai Australia, Saksa, Japani ovat tosi kovia alkulohkovastustajia. Pitää selvitä niistä ja sitten päästä jatkolohkoon. Mutta tavoite on päästä Manilaan, Salin lataa MTV Urheilun haastattelussa.

– Ei maailmanmestaruuskisoissa heittopussijengejä ole. Totta kai voi spekuloida, että meillä on yksi vaikeimmista alkulohkoista, mutta on se aina kiva mennä parhaita vastaan. Australia on ollut maailman parhaita monta vuotta jo. Saksakin on ollut todella kova, (viime vuonna) EM-kolmonen, ja Japani on kotona täällä. Ei missään nimessä ole helppo. Haaste on heitetty, ja kyllä me siihen vastataan.

"Jokainen peli on meille jonkinnäköinen finaali"

Perjantaina Suomen aikaa kello 11 pelattavassa avausottelussa Australiaa vastaan Salin ja kumppanit saa vartioitavakseen NBA-talentilla vuoratun joukkueen, jossa yhdeksän pelaajaa 12:sta takoo ammatikseen taalaliigassa.

– Jokainen peli on meille jonkinnäköinen finaali. Pistetään siihen kaikki, mitä sillä hetkellä on annettavaa. Mitä olen nähnyt Australian treenipelejä, niin kyllä siellä Ranska ja Georgia, joita me olemme kohdanneet ja voittaneet, ovat pystyneet hyvin kilpailemaan sitä vastaan. Ei missään nimessä tule helppoa, mutta kaikki laitetaan peliin, Salin tuumaa.

32-vuotias Salin on kohonnut kapteeniksi vanhempien johtajien luonnollisen poistuman kautta. Vuoden takaiset EM-kisat jäivät Shawn Huffin ja Petteri Koposen viimeiseksi tanssiksi.

Johtamisfilosofiassaan Salin sanoo luottavansa esimerkin voimaan.

– Jos mä jonkun suorituksen pystyn tekemään, niin mä yritän sen tehdä. Se on kapteenin vastuita, mutta mä olen aina ollut pelaajana sellainen, että esimerkin voimalla toimitaan ja autetaan sillä tavalla joukkuetta, Salin kuvailee.

Vuodesta 2011 kaikki Susijengin arvokisat nähnyt Salin huomaa nälän kasvaneen maajoukkueessa.

– Eteenpäin on menty, ja on aika tiukkoja toiveita. Mutta niin kuin vuosien varrella on nähty, koko ajan tämä meidän meininkimme on ollut nousujohteista. Näen, että tavoitteita pitää laittaakin. Sen mukaan mennään.

"Suomen paketti on valmis"

Päävalmentaja Lassi Tuovi on rakentanut Susijengin iskukykyä pitkin kesää perjantaina alkavaa turnausta varten. Tuovilla on lähettää parketille absoluuttisesti paras mahdollinen miehistö, kun vielä valmistavissa otteluissa kokoonpano eli varotoimenpiteinä johtuvista poisjäänneistä.

– Suomen paketti on valmis. Pitkä turnaus on edessä, ja pitää valmistautua myös siihen, että pelin pitää parantua. Ensimmäinen peli on vähän kysymysmerkki kaikille. Niin me kuin Australia ja muutkin lohkon joukkueet ovat pelanneet eri kokoonpanoilla. Harjoituskautta ei kannata liikaa tutkia, vaan nyt pitää valmistautua siihen, mitä itse haluaa tehdä tuossa ensimmäisessä pelissä, Tuovi sanoo MTV Urheilulle.

– Jokaisen pelin arvo on valtava. Ollaan altavastaaja, mutta lähdetään rohkeasti ensimmäiseen peliin. Kun ollaan muutettu kokoonpanoja ja nyt päästään pelaamaan tällä virallisella joukkueella ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, pitää olla valmius siihen, mitä me itse halutaan siinä pelin sisällä tehdä. Australiaan on valmistauduttu ja me olemme yleensä olleet skouteissa hyviä, mutta pitää olla vain kaikilla selvyys ja varmuus siihen, mikä se meidän suunnitelmamme on, mikä on meidän tapamme toimia nimenomaan siinä ottelussa.

Australia on maailmanrankingin kolmas, ja Boomers on nostettu ennakkoarvioissa jopa yhdeksi mahdolliseksi voittajasuosikiksi.

Suomen vahvuus ottelussa on pitkään yhdessä ollut runko, hioutunut joukkuepelaaminen ja yksi kisojen suurimmista tähdistä eli Lauri Markkanen.

– Se on valtava haaste, ja pitää venyä parhaimpaan, ehkä jopa ylittää se oma aikaisempi maksimi, mutta sillä tavalla myös kehittyy. Tämä on meille mahtava mahdollisuus ottaa seuraava askel kaikin tavoin, Tuovi luotaa.