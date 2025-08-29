Lauri Markkasen ilmiömäinen näytös katkesi – päävalmentaja pysyi tiukkana: "Meillä on tässä tämä kina päällä"

Suomi otti EM-kotikisojen toisen voittonsa, kun se nuiji Ison-Britannian Tampereen Nokia Arenassa pistein 109–79. Ottelun suurimpana tähtenä tuikki Lauri Markkanen, joka heitti 43 pistettä.

Markkasen pisteet syntyivät vain reilussa 23 minuutissa, sillä joukkueen ykköstähti lepäsi vaihtopenkillä lähes koko neljännen jakson ottelun jo ratkettua. Markkanen oli pelin tauottua tyytyväinen joukkueensa peli-ilmeeseen.

– Tuossa meidän vahvuus on, kun puolustuksessa saadaan riistoja. Kaikki saavat onnistumisia siellä päässä ja sitten päästään juoksemaan tyhjään kenttään. Tuossa on sitten lopputulos. Kaikilla on hauskaa ja pelataan meidän parasta koripalloa, Markkanen summasi.

Susijengi otti ohjat käsiinsä jo avausjaksolla, mutta Iso-Britannia roikkui tuntumassa. Ottelun edetessä ero kuitenkin repesi. Markkanen näki Susijengin oppineen pelin edetessä puolustamaan paremmin Iso-Britanniaa vastaan.

– Pelin edetessä oppii asioita, miten kaveri pelaa. Saa sellaisen tatsin siihen. Kyllä se helpottaa pelin edetessä, Markkanen sanoi.

– Puolustus. Se on paras hyökkäys. Ei saa helpompia koreja koripallossa kuin silloin, kun pääsee juoksemaan tyhjään kenttään. Sitä kautta kaikki saa onnistumisia. Sellainen epäitsekäs koripallo. En tiedä, paljonko oli syöttöjä tänään, mutta pallo liikkui hyvin, ja meidän pitää pitää se yllä koko turnauksen ajan.

Päävalmentaja Lassi Tuovi oli niin ikään tyytyväinen joukkueensa esitykseen, vaikka parannettavaa jäi edelleen huomattavasti.

– Kokonaisuutena olen tyytyväinen siihen, että tekemisen laatu ja sellainen raikkaus oli välipäivän jälkeen hyvällä mallilla. Se on turnauksessa aika tärkeetä, Tuovi sanoi.

– Paljon on parannettavaa. Nyt tärkein asia on, että saatiin paljon rotaatiota, että kaikki pääsi tekemään. Tuli onnistumisia, tuli varmaan jotain virheitäkin, mutta se, että kaikki pääsi pelaamaan, pääsi peluuttamaan heitä rytmiin.

Jacob Grandison puuttui joukkueen kokoonpanosta. Tuovi sanoi toivovansa hänen olevan käytettävissä lauantain Montenegro-ottelussa.

Lauri Markkanen (vas.) seurasi lähes koko neljännen jakson vaihtopenkiltä. Vieressä superlupaus Miikka Muurinen.Lehtikuva

"Eihän se suostu tulemaan"

Markkanen oli kolmen jakson jälkeen huimassa tahdissa, ja jopa 50 pisteen rajapyykin rikkoutuminen näytti todennäköiseltä. Markkanen heitti kolme viikkoa sitten Belgiaa vastaan käydyssä harjoitusottelussa maajoukkueen yhden ottelun ennätyspisteet 48. Tänään tuosta jäätiin viisi pistettä.

Susijengin ykköstähti myönsi, että haamurajan hakeminen oli mielessä. Päävalmentaja Tuovi veti miehen kuitenkin penkille lepäämään lauantain Montenegro-ottelua silmällä pitäen.

– Kyllä mää halusin, mutta kyllä mää myös ymmärrän, että meillä on peli (huomenna), Markkanen sanoi ja kertoi yrittäneensä taivutella Tuovia peluuttamaan häntä pidempään.

– Yritin käyttää argumenttina, että tarvitaan jokainen pinna korieroihin, mutta ei, ei vielä. Säästellään sitten vielä.

Täytyy käydä keskustelua Lassin kanssa, Markkanen virnisteli.

– Meillä on hyvä suhde Lassin kanssa. Kyllä me molemmat tiedetään, että ei olla pisteiden perässä. Me halutaan voittaa pelit mahdollisimman isolla pistemäärällä. Tänään oli mun vuoro tehdä.

Tuovilla sanoi halunneensa ottaa Markkasen lepäämään jo aiemmin. Päävalmentaja kertasi tilannetta hymy huulilla.

– Minähän olisin halunnut, mutta eihän se suostu tulemaan. Meillä on tässä tämä kina päällä. Mutta sai kuitenkin siinäkin hakea muille rotaatiota riittävän ajoissa, Tuovi sanoi.

Markkasen jälkeen hyvää tulitukea antoi kapteeni Sasu Salin, joka upotti seitsemän kolmosta kuitaten 21 pistettä.

Suomen ottelut jatkuvat lauantaina, kun vastaan asettuu Montenegro.