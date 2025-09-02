19 senttimetriä lyhyempi pelaaja vaiensi Lauri Markkasen – "Uskomaton"

Liettuan Margiris Normantas pelasi hienon ottelun, kun Liettua kaatoi Suomen koripallon EM-kisoissa lukemin 81–78.
Liettua oli jo ennakkokaavailuissakin Susijengille se kovin testi tähän asti. Ja sitä se todella oli.
Liettua pisti Susijengin ahtaalle, eikä antanut tuumaakaan ylimääräistä tilaa Suomen ykköstähdelle Lauri Markkaselle. Markkasta läpi ottelun vartioinut Margiris Normantas onnistui tehtävästään mainiosti, sillä Markkanen heitti ottelussa vain 19 pistettä, mikä oli hänelle käynnissä olevien kisojen toistaiseksi heikoin pistesaldo.
194-senttinen Normantas oli ottelun jälkeen syystäkin tyytyväinen otteisiinsa ja Liettuan 213-senttisen Lauri Markkasen varalle laatimaan pelisuunnitelmaan.
– Se ei ollut tavallinen suunnitelma. Se oli minulle hyvä kokemus, koska hän on 19 senttiä minua pidempi. Se oli vaikeaa, mutta pärjäsin tällä tasolla. Toivottavasti fanit tykkäsivät. Se oli uskomaton kokemus, Normantas kommentoi MTV Urheilulle.
Liettua koki ottelussa kovan takaiskun, kun joukkueen tähtipelaaja Rokas Jokubaitis loukkaantui ikävästi. Joukkuetoverin ikävä kohtalo veti Normantasin mielen syystäkin matalaksi.
– Se oli vaikea hetki. Emme tiedä, miten vakava tämä loukkaantuminen on.