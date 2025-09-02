Tähtipelaaja loukkaantui pahasti EM-huippuottelussa Susijengiä vastaan – nyt tipahti karu tieto

Suomea vastaan pelatussa koripallon EM-ottelussa maanantaina loukkaantunut Liettuan Rokas Jokubaitis on sivussa peleistä vähintään puoli vuotta.

Jokubaitis loukkaantui maanantaina Tampereella pelatun EM-ottelun päätösneljänneksellä ja jätti kentän. Liettuan koripalloliitto kertoi tiistaina kotisivuillaan, että Jokubaitisin vasemmassa polvessa on nivelsidevamma.

Seurajoukkuetasolla Bayern Müncheniä edustavan Jokubaitisin loukkaantuminen on iso isku Liettuan menestyshaaveille. Hän ehti heittää Suomea vastaan 16 pistettä ja antaa yhdeksän korisyöttöä.

Ottelua olivat seuraamassa myös presidentti Alexander Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Tiistaina he palasivat vielä tiedotustilaisuutensa alussa hetkeksi maanantain pelin tapahtumiin.

– Voitto oli hieno, mutta jouduimme maksamaan siitä todella kovan hinnan, Nauseda sanoi viitaten Jokubaitisin loukkaantumiseen.

Liettua voitti ottelun 81–78.