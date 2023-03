Kaksi vuotta sitten Lauri Markkasen ura tuntui polkevan paikoillaan. Neljättä kauttaan Chicago Bullsissa pelanneen suomalaisen tilastot olivat laskusuunnassa. Keskimääräinen peliaika oli painunut uran ensimmäisistä vuosista, ja sitä mukaa laskussa olivat myös heitto- ja pistemäärät.

Markkasella oli mielessään selkeä ajatus siitä, minkälainen koripalloilija hän halusi olla, mutta kuva ei vastannut valmennuksen näkemystä.

Avuksi pyrkimyksissä löytyi jyväskyläläinen urheilufysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Jani Parkkinen.

– Pikkulinnut lauloivat Laurille, että jyväskyläläisellä kellarisalilla tehdään kovaa tulosta koripalloilijoiden fysiikkavalmennuksen kanssa. Lauri laittoi Instagramissa viestiä ja kysyi, olisiko minulla aikaa yhdelle uudelle valmennettavalle, Parkkinen kertoo MTV Urheilulle.

Parkkisella oli aikaa. Kaksikon yhteistyö alkoi kesällä 2021.

– Aika selkeä toive oli, että Lauri halusi itselleen nopeampaa, räjähtävämpää liikkumista. Hänen liikkumisensa oli mennyt vähän eri suuntaan Chicagon vuosina kuin hänellä oli itsellään toiveena. Lähdimme tekemään Laurista selkeästi nopeampaa, räjähtävämpää ja kimmoisampaa urheilijaa.

Markkanen ei ollut tyytyväinen siihen rooliin, johon häntä oli yritetty istuttaa. Suomalainen ei halunnut pelkäksi "korinaluspainijaksi" tai "kulmassa seisovaksi heittäjäksi".

– Hän halusi hakea monipuolisempaa roolia, ja parantunut fysiikka ehkä mahdollistaisi paremmin monipuolisempaa taitojen näyttämistä kentällä.

Testit paljastivat tarpeet

Parkkisen ja Markkasen tiet olivat kohdanneet jo aiemmin kaksikon pelatessa kymmenisen vuotta sitten kauden ajan samassa joukkueessa.

Parkkisen urakehitys kantoi lopulta ykkösdivisioonatasolle saakka. Sittemmin fysioterapeutiksi valmistunut jyväskyläläinen toimi jo pelaajauransa aikana myös fysiikkavalmentajana. Parkkisen valmennusrinkiin on vuosien aikana hakeutunut erityisesti jyväskyläläisiä ammattikoripalloilijoita, jotka viettävät kesänsä kaupungissa.

Joukkoon liittyneen Markkasen kanssa suunnitelma oli selvä.

– Testauksista paljastui, että maksimivoimatasoja kannattaa todennäköisesti nostaa. Sitä lähdettiin aika pitkälti painottamaan molempina kesinä, mutta samalla teimme tosi paljon nopeusvoima- ja kimmoisuusominaisuuksien treenaamista, Parkkinen kertoo.

– Maksimivoimatasoja haluttiin ylöspäin ja nopeutta ja räjähtävyyttä lähdettiin kehittämään erilaisilla hyppyharjoitteilla ja sprinteillä.

Markkaset harjoittelu Parkkisen opastuksessa käsitti viisi treeniä viikossa. Kolmena päivänä harjoituksissa painotettiin nopeutta ja voimaa, yhtenä päivänä harjoiteltiin kestävyyttä ja yksi päivä pyhitettiin palauttavalle sessiolle.

– Lauri on sataprosenttinen ammattilainen. Varsinkin, kun kuulee ja tietää, miten NBA-tasollakin moni hoitaa fysiikka- ja tukitreeniä. Lauri on huippuvalmennettava, joka tekee nöyrästi duunia, ja ymmärtää sen merkityksen ja tärkeyden. Hoitaa hommat viimeisen päälle.





Voimatasot jalostettu hyötykäyttöön

Markkanen siirtyi elokuussa 2021 Chicagosta Cleveland Cavaliersiin, jonka kanssa teki nelivuotisen rahakkaan sopimuksen. Jo kausi Clevelandissa osoitti, että Markkanen oli lunastamassa potentiaaliaan.

Kuitenkin vasta viime syyskuun EM-kisoissa Markkanen näytti, mitä todella oli tulossa. Suomalainen nakutti kisoissa keskimäärin 27,9 pistettä ottelussa ja johdatti Suomen historiallisesti puolivälieriin saakka. Markkasta parempaan pistetehtailuun kisoissa pystyi vain Kreikan supertähti Giannis Antentokounmpo 1,4 pistettä paremmalla keskiarvollaan.

Silti Markkasen menestys Utah Jazzissa, johon hänet kaupattin ennen kisojen avausottelua, on saanut lajiasiantuntijatkin hämilleen. Urheilullisuudellaan loistava Markkanen on lyömässä omat kausiennätyksensä säpäleiksi. Monipuolinen Markkanen tekee pisteitä kolmen pisteen viivan takaa ja hehkuu NBA:n donkkikoosteissa ilta toisensa jälkeen.

Valinta NBA:n tähdistöotteluun kruunasi Markkasen murtautumisen sarjan tähtikategoriaan.

Parkkisella on selvä näkemys kehitysloikan taustoista. Markkasen voimatasot ovat kasvaneet kymmeniä prosentteja. Samalla painavimmillaan 112 kiloa painaneen Markkasen painosta on karissut neljästä viiteen kiloa.

– Voimatasot ovat kasvaneet ja ennen kaikkea voimatasot on saatu jalostettua niin, että hän pystyy hyödyntämään niitä kenttäolosuhteissa. Kyllä Lauri on saanut juuri mitä halusi. Hän on nopeampi, räjähtävämpi ja vahvempi. Se näkyy kentällä liikkumisessa ihan selkeästi.

Parantuneen fysiikan lisäksi kyse on muustakin. Onnistumiset ovat ruokkineet Markkasen itseluottamusta.

– Ennen kaikkea minusta siellä näkyy sellainen itsevarmuus ja itseluottamus. Ne onnistumiset, mitä tuli EM-kisoissa, ovat ruokkineet NBA-kautta selvästi. Ei fysiikalla tee mitään, jos ei pysty ja uskalla sitä kentällä käyttää.

Markkanen on kauden aikana rikkonut muun muassa yhden ottelun piste-ennätyksensä marraskuussa, kun Houston Rocketsia vastaan syntyi 49 pistettä. Tähtihetkien lisäksi suomalaistähden otteita on kuvannut tasaisuus, mikä on NBA:n 82 ottelun runkosarjassa mainittava saavutus.

– Mitä paremmassa kunnossa on, sitä paremmin tullaista otteluruuhkaa kestää. Mitä paremmin sitä kestää, sen paremmat mahdollisuudet on otteiden tasaisuudelle. Uskoisin, että osaroolia siinä näyttelee myös parantunut fyysinen puoli, Parkkinen sanoo.

"Täysi luotto on molemmin puolin"

Parkkinen pääsi näkemään suojattinsa edesottamuksia, kun hän matkusti helmikuussa Jazzin kotikaupunkiin Salt Lake Cityyn, jossa pelattiin sarjan tähdistöottelu. Samalla hän pääsi tutustumaan seuran fysiikkavalmennukseen, vaihtamaan ajatuksia Markkasen kehityksestä ja suunnittelemaan tulevaa yhteistyötä Jazzin ammattilaisten kanssa.

Markkasen kehitys ei ole jäänyt huomaamatta Utahissa.

– En nyt tiedä kiittelivätkö he, mutta sanoivat, että selkeästi homma toimii, jatkakaa samaan malliin. Täysi luotto on molemmin puolin. Siitä on hyvä lähteä tekemään töitä.

Parkkinen tapasi myös Jazzin päävalmentajan Will Hardyn, joka nosti suomalaisen työn esiin myös lehdistötilaisuudessa helmikuun lopussa.

Markkasen huima urheilullisuus oli tullut Jazzille selvästi yllätyksenä.

– Minusta se on huikeaa ja yritämme hyödyntää sitä parhaamme mukaan, Hardy sanoi.

– Se oli yksi asioista, mikä selvisi meille vasta kun tapasimme hänet täällä henkilökohtaisesti. Totesimme tiimini kanssa, että hän on huomattavasti urheilullisempi kuin uskoimmekaan.

Hardy lausui vuolaat kiitoksensa Markkaselle ja tämän taustajoukoille työstä, jota nämä ovat tehneet suomalaistähden fysiikan kehittämisessä.

– Tapasin hänen fysiikkavalmentajansa Suomesta. Sanoin hänelle, että "olette tehneet loistavaa työtä. Jatkakaa sitä mitä ikinä teettekään", Hardy totesi.

– Lauri on sanonut samaa minulle. Hän tuntee olonsa loistavaksi. Se antaa hänelle itseluottamusta hänen peliinsä. Hän tietää olevansa huippuiskussa. Hän on liikkuva, vahva ja palautuu nopeasti.









Katto ei ole tullut vastaan

Parkkista kehut Utahista lämmittävät. Hän kuitenkin korostaa tärkeimmän palautteen tulevan aina urheilijalta. Sitä hän on Markkaselta saanut.

– Mutta kiva kuulla, että heidänkin mielestään homma on mennyt hyvin.

Markkasen valmennuksesta vastaavat kauden aikana Jazzin fysiikkavalmentajat. Suomalaiskaksikko on kuitenkin kauden aikanakin jatkuvasti yhteydessä.

Kesällä hommat jatkuvat, kun Markkasesta aletaan jälleen kaivaa esiin uusia ulottuvuuksia. Tarkemman kehityssuunnitelman Parkkinen tekee vasta kauden jälkeen nähtyään, missä tilassa suojattinsa kroppa pitkän kauden jäljiltä on.

Yhteistö Jazzin kanssa edesauttaa kesäharjoittelun suunnittelua.

– Saan aika paljon dataa kauden ajalta, miten kuormitus on mennyt ja minkälaisia testituloksia on saatu. Voimme hyödyntää sitä valmennuksen suunnitelussa. Siellä on täysi luotto, että täällä Suomessa hoidetaan hommat hyvin ja sama tosiin päin. Luotan, että siellä hoidetaan hommat kunnolla.

Mihin saakka Markkasen fysiikkaa sitten voidaan vielä kehittää? Parkkisen mukaan parannettavaa riittää.

–Se tässä vähän pelottavaa onkin, että on potentiaalia kehittymiselle on vielä paljon. Katto ei ole missään nimessä tullut vielä vastaan fyysisten ominaisuuksien puolesta. Voidaan saada enemmänkin kropasta irti.