Lauri Markkanen pelaa itseään NBA-tähdistöotteluun – Utah-luotsi paljasti MTV Urheilulle, mikä suomalaisessa yllätti täysin: "Erottunut silmääni joka ikinen päivä"

Kun vuosi 2022 lähestyy loppuaan ja NBA-kausi samalla puolivälin kynnystään, katseet kääntyvät vääjäämättä jo nurkan takana odottavaan tähdistöotteluun. Tähtipelaajavetoisessa taalaliigassa All Star -pelillä ja statuksella on poikkeuksellista painoarvoa, jota voi olla eurooppalaisesta viitekehyksestä käsin joskus vaikeaa täysin hahmottaa. Samalla voi hämärtyä sen merkitys, että Lauri Markkanen on pelaamassa itseään tuohon himoittuun ja harvoille myönnettävään saavutukseen.

NBA:n itäisen ja läntisen konferenssin tähdistökentällisten äänestys alkoi tiistaina. Kannattajien äänten ohella avausviisikot päätetään pelaajien ja median äänillä, kun taas vaihtopelaajat, seitsemän kummassakin joukkueessa, määräytyvät valmentajien valinnoilla.

Kummastakin konferenssista tähdistöottelussa on 12 pelaajaa, yhteensä siis 24 tähteä koko NBA:sta.

Tällä hetkellä Markkanen näyttää olevan erittäin vahvoilla yhdeksi NBA:n läntisen konferenssin tähdistöjoukkueen etukentän pelaajista, eikä 213-senttinen suomalainen ole kaukana myöskään NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnosta. Niin merkittävä ja kokonaisvaltainen tasoloikka häneltä on syyskaudella nähty aiempaan verrattuna.

"Yritän vain voimaannuttaa häntä ja pysyä poissa hänen tieltään"

Utah Jazzin päävalmentaja Will Hardy kommentoi koko seuran ykköstähdeksi kohonneen Markkasen panosta vuolain sanoin Clevelandissa pelatun vierasottelun alla maanantaina.

– Hän tekee superpaljon töitä. Hän on todella kilpailuhenkinen kaveri. Hän on 25-vuotias ja hän on vasta puhkeamassa kukkaansa, Hardy lämmitteli.

– Valmentajana yritän vain voimaannuttaa häntä, auttaa häntä joissain pienissä asioissa ja jollain tapaa pysyä vain poissa hänen tieltään. Hän on todella monipuolinen pelaaja. Yksi isoista asioista, joista olemme puhuneet valmennusryhmässä, on se, että emme lokeroisi häntä pelaajana. Emme halua häntä liian ahtaaseen muottiin. Hänen kokonsa, liikkuvuutensa ja kykynsä heittää ovat jotain, johon olemme tukeutuneet läpi kauden. Hän on yksi kulmakivi, jonka varaan rakennamme tätä, Jazz-luotsi jatkoi.

Suomalaisvinkkelistä arvioiden mukaan Markkanen saa silti liian vähän palloa etenkin, kun vertaa hänen osumisprosenttejaan usein hyökkäyksiä jääräpäisestikin päättävään takamieheen Jordan Clarksoniin.

Clevelandia vastaan Markkasella kulki etenkin ensimmäisellä puoliskolla (22 pistettä), mutta jäi turhan paljon sivurooliin jälkimmäisellä (kaksi pistettä), kun häntä ei löydetty enää hyökkäyspäässä.

– Opettelen sitä edelleen, kuinka saada palloa enemmän, mutta samalla yritän pelata joukkuehyökkäyksen kautta. Se on parasta joukkueessamme, että yritämme löytää aina vapaana olevan kaverin, Markkanen tuumaili tappion jälkeen.

– Mutta yritän edelleen löytää tapoja saada palloa enemmän, etenkin silloin, kun minulla kulkee.

Markkanen huomautti epätoivottujen hyökkäyspään ratkaisujen lisääntyvän usein silloin, kun Jazz on reilusti tappiolla, eikä joukkueen kärsivällisyys aina riittäisi oikean ratkaisun löytämiseen.

Clevelandissa Jazz oli takaa-ajaja käytännössä alusta loppuun asti ja hävisi ottelun selvästi.

Tilastojen perusteella 20 parhaan NBA-pelaajan joukossa

Hardyn systeemissä Markkanen on saanut jatkaa siitä, mihin hän jäi EM-kisoissa Suomen paidassa alkusyksystä. Entistä monipuolisempi ja vastuullisempi rooli hyökkäyspäässä on näkynyt suoraan tilastoissa. Ennen viime yötä 30 pelaamassaan ottelussa tällä kaudella Markkanen on kerännyt 22,3 pistettä ja 7,9 levypalloa ottelua kohden.

Eikä Markkanen ole hukannut paikkojaan, vaan on nakuttanut pisteensä toisinaan jopa yllättävän pienillä heittomäärillä. Pelitilanneheittojen onnistumisprosentti on komea 53, ja kolmen pisteen heitot ovat uponneet niin ikään NBA-uran parhaalla tarkkuudella 42,3.

– Isoin juttu minulle on kuitenkin ollut hänen puolustuspelaamisensa. Se kehittyi paljon hänen pelatessaan täällä (Clevelandissa), Hardy kehaisi.

Kokonaisvaltaisia data-analyyseja katsoessa Markkanen sijoittuu tällä kaudella useimmiten NBA:n aivan terävimpään kärkipäähän. Useita eri tilastoja yhdistelevä Bleacher Reportin NBA-toimittaja Andy Bailey rankkaa Markkasen omassa analyysissaan sijalle 15 kaikista liigan pelaajista.

Tämän kauden tilastojen valossa Markkanen kuuluukin lähes kiistattomasti NBA:n kirkkaimpaan eliittiin, ja edellä mainittujen data-analyysien perusteella keskimäärin 20 parhaan joukkoon. Otanta on toki vielä vain yhden syyskauden mittainen, mutta mikään ei oikein tunnu viittaavan siihen, että Markkasen tahti olisi hidastumassa.

Päinvastoin viime otteluiden perusteella Markkanen takoo tasaisen eleettömästi 24–30 pisteen iltoja hyvällä heittoprosentilla, 6–12 levypallosaldolla ja kelvollisilla puolustuspään otteilla.

Sattumalta helmikuussa pelattavan tähdistöpelin isäntänä toimii Markkasen ja Utah Jazzin kotikaupunki Salt Lake City. Jos NBA Math -tilin All Star -arviota olisi uskominen, Markkanen mahtuisi etukentälle lännen joukkueeseen yhdessä Anthony Davisin, Nikola Jokicin, Zion Williamsonin, Domantas Sabonisin ja Luka Doncicin (tässä katsottu pieneksi laituriksi) kanssa.

Markkasen kyky "valtavaa luksusta valmennusjohdolle"

Cleveland Cavaliersissa arvostettu päävalmentaja J.B. Bickerstaff onnistui kaivamaan Markkasesta uusia puolia esiin peluuttaessaan tätä pienenä laiturina kolmospaikalla. Vaikka rooli jäi hyökkäyspäässä usein sivurajalla päivystäväksi kaukoheittäjäksi, Markkanen joutui puolustamaan pienempiä ja liikkuvampia pelaajia kuin uransa alkuvuosina Chicago Bullsissa. Pitkänhuiskea laituri otti tehtävän nöyrästi vastaan, mutta maksoi usein oppirahoja nopeita supertähtiä vastaan. Tällä kaudella tuo työ, yhdessä kesällä tehdyn fysiikkatreenin kanssa, on kuitenkin kantanut hedelmää.

Hardyn pelisuunnitelmissa Markkanen pelaakin siellä, missä hän kulloinkin palvelee joukkuettaan parhaiten.

– On paljon keskustelua siitä, mikä on Laurin paras pelipaikka, enkä minäkään ole vielä aivan varma siitä. Hän kolmospaikan pelaaja, nelospaikan pelaaja tai pienen viisikon sentteri. Se on täydellistä vapautta: voida laittaa hänet kentälle, vaikka kentällä olisi lähes, mitkä tahansa neljä muuta pelaaja, Hardy totesi.

– Laurin kyky vartioida pienempiä pelaajia ja venyttää kenttää hyökkäyspäässä antaa mahdollisuuksia käyttää häntä useissa erilaisissa koostumuksissa. Se on ollut valtavaa luksusta koko valmennusryhmälle, Hardy avasi.

Hardy kertoi, ettei halunnut vetää Markkasesta etukäteen kovinkaan pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ennen NBA-kauden alkua, mutta yhden puolen hän myöntää MTV Urheilulle tulleen täysin puskista suomalaisen pelaamisessa.

– Eniten minut on yllättänyt hänen atleettisuutensa. Hänen kokoisensa pelaaja ei yleensä pysty juoksemaan, hyppäämään ja muuttamaan suuntaa siten kuin hän pystyy. En aio sanoa, että olin profiloinut Laurin vain pitkäksi eurooppalaiseksi pelaajaksi, mutta hänen kykynsä liikkua kentällä on erottunut silmääni joka ikinen päivä. Sitä en odottanut. Odotin toki korkeaa taitotasoa, koska olen nähnyt hänen pelaavan aiempina kausina, mutta se voima ja se atleettisuus, joilla hän on pelannut tällä kaudella – se on ollut mahtavaa, Hardy ylisti.