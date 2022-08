Mihin evoluutio hukkasi käärmeiden raajat? Mies kehitti käärmeelle toimivat robottijalat

Ihan hetkessä käärmeet eivät tassujaan tietenkään menettäneet, mutta ne ovat luikerrelleet ilman raajoja maan kamaralla jo viimeiset 100 miljoonaa vuotta. Tubettaja ja intohimoinen käärmefani Allen Pan on kuitenkin päättänyt muuttaa evoluution suunnan omin käsin, kertovat Science Alert ja CNN .

– Kun millä muulla tahansa eläimellä on epämuodostunut raaja, ihmiset kollektiivisesti sylkäisevät jumalaa kasvoihin ja rakennamme sille eläimelle cyborgiraajan, Pan provosoi tuoreella YouTube-videollaan ajattelemaan myös käärmeiden raajattomuutta.

Liskot auttoivat taustatyössä

Panista on epäreilua, että käärmeiden jalattomuudesta ei kukaan juuri välitä.

Panin video on herättänyt valtavasti huomiota. Se on alle viikossa kerännyt lähes kolme miljoonaa katselukertaa YouTubessa.

Mihin käärmeiden jalat katosivat?

Tiede käärmeen jalkojen katoamisen taustalla on vähintäänkin hämmentävää. Pan esimerkiksi mainitsee ainakin The Washginton Postin noteeraaman vuonna 2014 valmistuneen tutkimuksen, jonka mukaan käärmeen solut, joiden oli määrä rakentua matelijan takajaloiksi muodostavatkin nykyisin ylimääräisen käärmeen peniksen, hemipeniksen. Valitettavasti käärme käyttää lisääntymiseen vain yhtä penistä kerrallaan, mikä tavallaan tuntuu hukkaan heitetyltä mahdollisuudelta takajalkojen hinnalla. Evoluutiolla on kuitenkin omat mystiset tiensä toimia ja luovia maailman kiertokulussa.