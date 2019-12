Fossiilit paljastavat uutta tietoa käärmeiden esi-isistä: Jalalliset käärmeet tepastelivat maapallolla peräti 70 miljoonan vuoden ajan

Käärmeiden raajojen evoluutio on kiinnostanut tutkijoita pitkään. Aiempien fossiililöytöjen perusteella tiedetään, että käärmeillä on ollut aikanaan jalat, mutta tutkijoille on jäänyt mysteeriksi, miten ne poistuivat. Uusimman tutkimuksen mukaan jalallisten Najash-käärmeiden aika ei olekaan ollut niin lyhyt kuin on luultu.