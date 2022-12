Tutkijoiden mukaan ihmisen pieniaivoinen "serkku" osasi jo 230 000 vuotta sitten valmistaa ruokaa tulella

Siksi väitteeseen on suhtauduttava vielä hieman varovaisemmin kuin jos tiedeyhteisö olisi laajasti päässyt kommentoimaan vertaisarvioitua artikkelia, New Scientistin haastattelema asiantuntija huomauttaa.

Homo naledilla oli simpanssimainen kallo ja nykyihmiseen verrattuna varsin pienet aivot: vain noin kolmanneksen siitä mitä meillä. Tähän saakka on uskottu, että vain suuriaivoiset ihmislajit, kuten nykyihminen ja neandertalinihminen, osasivat hyödyntää tulta omiin tarpeisiinsa. Siksi tulenkäytön osoittautuminen todeksi tällä lajilla olisi merkittävä tieteellinen löytö.

– Meillä on massiivinen todistusaineisto. Se on kaikkialla. Suuria puuhiilimöykkyjä, tuhansia poltettuja luita, valtavia tulisijoja ja muovailtua savea, Lee Berger sanoo New Scientistille.