Miltä maistuvat kauppojen halvimmat bolognese-valmisateriat? Katso videolta testin voittaja.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella on maisteltu ja vertailtu ainoastaan kauppojen halvimpia elintarvikkeita. Mukana makutesteissä on ollut aina S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia.

Kaudella on jo ehditty löytää parhaat tuotteet muun muassa halvimmista juustoista, ketsupeista sekä margariineista.

Nyt vuorossa olivat sen sijaan eri kauppojen bolognese-valmisateriat.

– Näissä on kyllä eroja, raadista muun muassa kommentoitiin.

Mikä halvoista bolognese-aterioista on paras? Katso videolta voittaja!