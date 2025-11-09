Miltä maistuvat kauppojen halvimmat bolognese-valmisateriat? Katso videolta testin voittaja.
Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella on maisteltu ja vertailtu ainoastaan kauppojen halvimpia elintarvikkeita. Mukana makutesteissä on ollut aina S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia.
Kaudella on jo ehditty löytää parhaat tuotteet muun muassa halvimmista juustoista, ketsupeista sekä margariineista.
Nyt vuorossa olivat sen sijaan eri kauppojen bolognese-valmisateriat.
– Näissä on kyllä eroja, raadista muun muassa kommentoitiin.
Mikä halvoista bolognese-aterioista on paras? Katso videolta voittaja!
