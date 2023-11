Tutkijoille selvisi lepakoiden seksistä jotain poikkeuksellista

Lepakoilla on monia toisista nisäkkäistä poikkeavia ominaisuuksia.

Lepakkoharrastaja kuvasi 93 parittelutapahtumaa

Lepakoiden lisääntymistapaa on ollut hankalaa tutkia niiden yöllisen ja salaisen luonteen vuoksi, tutkimukseen osallistunut lepakkoasiantuntija Nicolas Fasel Sveitsin Lausannen yliopistosta kertoo.

Lepakoiden penetraatioseksi vaikuttaa mahdottomalta

Lepakkouroksen penis on noin seitsemän kertaa pidempi kuin naaraan vagina. Peniksessä on sydämenmuotoinen pää ja se on myös seitsemän kertaa leveämpi kuin naaraan vagina. Näiden mittasuhteiden takia penetraatioseksi vaikuttaa olevan lepakoille Nicolas Faselin mukaan hankalaa, ellei jopa mahdotonta.