Mies riisui kondomin kesken seksin – kanadalaisoikeus veti lopulta tiukan linjan

Kanadan korkein oikeus linjasi perjantaina 29. heinäkuuta antamassaan päätöksessä , että henkilö voi syyllistyä seksuaaliseen väkivaltaan, jos hän ei käytä kondomia seksin aikana sen jälkeen, kun seksikumppani on häneltä kondomin käyttöä edellyttänyt.

Käsittelyssä tapaus vuodelta 2017

Tapaus, jonka yhteydessä tällainen linjaus tehtiin, liittyy mediatietojen mukaan viisi vuotta kestäneeseen oikeuskiistaan, jossa syytettynä on mies nimeltä Ross McKenzie Kirkpatrick.

Nainen sanoo miehen jättäneen kondomin pois

"Stealthing" eli häivetekniikka

Kondomin pois ottamisesta salaa seksin aikana on joskus käytetty englanninkielistä termiä ”stealthing”. Väestöliiton sivuilla kerrotaan, että suomenkielinen vastine stealthingille on "häivetekniikka", joka tarkoittaa kondomin pois ottamista tai rikkomista suunnitelmallisesti kesken seksin, seksikumppanin tahdon vastaisesti ja tältä salaa.

Vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa todetaan, että häivetekniikka on yksi seksuaalisen väkivallan ja nöyryytyksen muoto.

Reutersin mukaan häivetekniikka on noussut oikeudellisen tarkastelun alle esimerkiksi Saksassa ja Britanniassa, joissa teosta on myös tuomittu ihmisiä. Reuters kertoo, että Yhdysvalloissa Kalifornia kielsi tällaisen teon viime vuonna.

Käräjäoikeuden päätös kumottiin

Käsittely eteni korkeimpaan oikeuteen

Reutersin mukaan kaikki tuomarit olivat yksimielisiä siitä, että Kirkpatrick tarvitsee uuden oikeudenkäynnin. Neljä yhdeksästä tuomarista tuli tähän lopputulokseen toisia lakipykäliä tulkiten ja todeten, että kondomin poistaminen salaa on petos.

Näin korkeimman oikeuden tuomari kommentoi

Tuomari Sheilah Martin kirjoitti päätöksessä, että yhdyntä ilman kondomia on aivan erilainen fyysinen teko kuin yhdyntä kondomin kanssa. Hän kirjoitti, että kun kondomin käyttö oli suostumuksen ehto, voidaan sen tässä tapauksessa tulkita Kanadan rikoslain mukaisesti olevan osa "kyseistä seksuaalista toimintaa".

Korkeimman oikeuden ratkaisu saa kiitosta

Toiminnanjohtaja Pam Hrick Women's Legal Education and Action Fund -järjestöstä kirjoitti tiedotteessa, että päätös on tärkeä lausunto sen puolesta, että seksikumppaneiden pitää kunnioittaa päätöstä vaatimuksesta käyttää kondomia seksin aikana. Hän pitää päätöstä perustavanlaatuisena sen kannalta, että jokaisella on oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja tasa-arvoon.