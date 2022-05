Tämä temppu vesittää kaikki tutut tekosyyt – naisen kondomivideolla miljoonia katselukertoja

Seksikaupan työntekijän 30 sekunnin kondomitutoriaali on kerännyt miljoonia katselukertoja TikTokissa. Videolla nainen vetää kondomin jalkaansa aina polven yli todistaakseen, ettei yhdenkään miehen penis voi olla "liian iso" mahtuakseen kondomiin, kertoo New York Post .

16,6 miljoonaa katselukertaa kerännyt video on kirvoittanut yli 25 000 kommenttia.

– He eivät vain halua käyttää sitä, joten he valehtelevat, arveli eräs.

– Sopiva sekä sopiva ja mukava ovat kaksi eri asiaa. Jos se ei heidän mielestään sovi, he käyttävät luultavasti väärää kokoa, totesi yksi kommentoija.

"Seksitauteja ei välttämättä oteta riittävän vakavasti"

Toisaalta erään vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen mukaan moni mies välttelee kondomeita siksi, että kokee peniksensä olevan itse asiassa liian pieni kondomiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka ehkäisymenetelmiä on monenlaisia, vain kondomi suojaa sukupuolitaudeilta. Siitä huolimatta esimerkiksi Kaalimato.comin kyselytutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia suomalaisista on harrastanut uuden kumppanin kanssa suojaamatonta seksiä.