Marokkolainen Amina, 16, ei suostunut naimaan raiskaajaansa, tappoi itsensä rotanmyrkyllä – vaimon raiskaaminen on sallittua yhä kymmenissä maissa

– Periaatteellinen ajatus on, että et tee rikosta, jos menet naimisiin raiskaamasi naisen kanssa. Laki pohjautuu siihen, ettei naisella ole itsemääräämisoikeutta kehonsa eikä minkään muunkaan suhteen. Perheen kunnia ja rikoksen tehneen miehen suojeleminen tulevat ensin, UN Womenin Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas avaa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyy paljon eri tasoilla tapahtuvaa alistamista. He eivät esimerkiksi saa päättää ehkäisystä eivätkä abortista. Maailmassa on 43 maata, joissa avioliiton sisäistä raiskausta ei ole kriminalisoitu.

Laki edelleen voimassa 20 maassa

Noin 15 miljoonaa 15–19 vuotiasta tyttöä ympäri maailman on pakotettu seksiin. Suomessakin 50 000 naista joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan uhriksi. Nuoren Filalin surullinen valinta tappaa itsensä rotanmyrkyllä nostatti valtavat mielenosoitukset kyseistä lakia ja naisten sortoa vastaan.

Naisten voimakkaat mielenosoitukset levisivät myös muihin maihin ja kesällä 2017 aktiivinen kampanjointi naisten oikeuksien puolesta tuotti historiallista tulosta. Kuukauden sisällä Tunisia, Jordan ja Libanon päättivät muuttaa tuota samaa lakia. Maailmassa on kuitenkin yhä 20 maata, joissa se on voimassa ja lähin niistä maista on naapurimme Venäjä.