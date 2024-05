Miestä syytetään äitinsä taposta Vantaalla – työnsi sormet silmiin

– (Syytetyn) on kohdistaessaan edellä kuvatulla tavalla voimakasta ja pitkäkestoista väkivaltaa (uhriin) tarkoittanut tappaa (uhrin) tai hänen on ainakin tullut ymmärtää, että hänen menettelynsä varsin todennäköinen seuraus on (uhrin) kuolema, syyttäjä kirjoitti haastehakemuksessaan.