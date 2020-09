Merkittävä käänne Jami Petteri Klemolan murhatutkinnassa: Toinen epäillyistä veljeksistä mursi hiljaisuuden ja avasi tapahtumia kuulusteluissa – "Siitä on kyllä ollut apua"

Kaustisella kadonneen ja murhatuksi epäillyn Jami Petteri Klemolan tapauksen tutkinnassa on tapahtunut merkittävä käänne. Toinen murhasta epäillyistä veljeksistä on poliisin mukaan alkanut puhua kuulusteluissa. Miehen kanssa käydyistä keskusteluista on tutkinnanjohtajan mukaan ollut hyötyä.