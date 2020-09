Petri etsi kadonnutta Jami Petteri Klemolaa kaksi kuukautta päivittäin, myös kun poliisi teki karun löydön – auttaja kertoo MTV Uutisille, mitä Räyringissä tapahtui

Tieto Klemolan löytymisestä on mitä ilmeisimmin helpotus nuorukaisen omaisille sekä etsintöjä ja henkirikostutkintaa tehneille viranomaisillekin. Sitä se on myös Petri Viiperille, joka vietti lähes koko heinäkuun kadonnutta vapaaehtoisesti etsien.

Väliin jäi vain pari päivää

– Ihmisillä on sellainen käsitys, että (vainajan) etsinnöissä edettäisiin nopeaan, kuten elävän ihmisen etsinnässä. Se on kuitenkin hidasta.

Tapahtumien keskipisteessä

"Mikään rahahomma tämä ei kyllä ole"

– Se on justiinsa tuo, kun itse tietää, mitä se on, kun joku on hukassa. Olen ollut etsimässä esimerkiksi todella montaa kadonnutta eläintä, ja sen tietää, miten suuri omaisten tuska ja hätä on – ja epätietoisuus. Se on kaikista pahinta.