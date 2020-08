Jami-Petteri Klemolan ruumis kateissa jo yli kaksi kuukautta – poliisi odottaa rikoslaboratorion näytteitä autosta, jolla epäillyt kuljettivat uhrin kätköpaikkaan

Pohjanmaan poliisi joutuu todennäköisesti hakemaan uutta ajankohtaa Kaustisella tapahtuneen henkirikosepäilyn syytteennostolle, sillä esitutkinnasta puuttuu vielä keskeisiä tietoja.

– Keskusrikospoliisin laboratorio analysoi parhaillaan lähettämiämme näytteitä. On todennäköistä, ettemme saa kaikkea teknistä näyttöä analysoitua ja tarvittavia vastauksia syytteennoston määräaikaan mennessä. Teknisiä paikkatutkintanäytteitä on otettu muun muassa epäiltyjen käyttämästä autosta ja asunnosta, jossa surma on käsityksemme mukaan tehty, tutkinnanjohtaja Anders Åfors Pohjanmaan poliisista kertoo.

Määräpäivä syyttennostolle on 23. syyskuuta. Poliisitutkintaa on osaltaan hankaloittanut Jami-Petteri Klemolan taposta epäiltyjen veljesten vaiteliaisuus ja se, ettei uhrin ruumista ole laajoista etsinnöistä huolimatta löytynyt.

Surman jälkeen auton kyytiin

Poliisi on aiemmin kertonut, että Klemolan ja epäiltyjen välille syntyi riitaisa käsikähmä 16. kesäkuuta illanvieton aikaan. Kolmikko vietti isomman seurueen kanssa aikaa Kaustisen kirkonkylällä sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tutkinnanjohtaja ei kommentoi henkirikoksen tekotapaa tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.

– Esitutkinnassa on saatu selville, että uhrin henki on riistetty asunnossa ja ruumista olisi sitten lähdetty autolla jonnekin piilottamaan. Sitä paikkaa yritämme nyt selvittää. Etsintöjä tehdään edelleen Kaustinen-Teerijärvi-akselilla. Työtä tehdään ihan jatkuvasti realististimpien ja konkreettisimpien vihjeiden perusteella, Åfors sanoo.

Epäiltyjen käytössä on ollut punainen Toyota Carina, jonka liikkeistä poliisi on niin ikään pyytänyt havaintoja surmaillan ajalta. Lisäksi poliisitutkinnan keskiössä on ollut kuva, jossa epäillyt poseeraavat noettuneen näköisinä palaneen katuharjan kanssa. Epäillyt olivat lähettäneet kuvan tuttavalleen.

Sittemin kuva leivisi netissä ja poliisi julkaisi sen vihjeiden toivossa.

Virkavalta selvittää yhä, missä ja milloin kuva on otettu ja onko sillä tekemistä ruumiin hävityksen kanssa.

Näyttö kasattava, vaikka ruumis jäisi kateisiin

1993 ja 1990 syntyneet taposta epäillyt miehet ovat olleet vangittuna koko tutkinnan ajan. He eivät ole myöskään pyytäneet vangitsemisasiansa uudelleenkäsittelyä eli vapaaksi pääsyä. Kaksikolla on aiempaa rikostaustaa.

– Kyseessä on niin sanotusti ylitörkeä rikos, kuten murhat ja muut henkirikokset. Rikosepäily itsessään riittää siihen, että epäillyt voidaan pitää vangittuna asian pääkäsittelyyn saakka, poliisi sanoo.

Vaikka Klemolan ruumis jäisi kateisiin, poliisin tehtävänä on kasata tarpeeksi laadukas ja riittävä näyttö surmaa koskevista tapahtumista.

– Vielä on liian aikaista spekuloida, löytyykö uhri vai jääkö kateisiin. Viime kädessä on käräjäoikeuden tehtävä punnita, onko epäiltyjä koskeva näyttö kuinka aukotonta. Tuomio voidaan antaa, vaikka ruumista ei löytyisi. Poliisin tehtävä on koota mahdollisimman laadukas ja riittävä materiaali, jonka perusteella tuomio voidaan antaa, Åfors sanoo.