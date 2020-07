Jami-Petteri Klemola ajautui epäiltyjen tappajiensa kanssa rajuun riitaan katoamisiltanaan – muut lähtivät asunnolta lipettiin: "Oli ollut ihan kunnon käsikähmä"

Klemola oli usein kuskina veljeksillä

Tutkinnallisista syistä rikoskomisario pitää yksityiskohtaiset tiedot epäillyn tapon motiivista itsellään. Hän ei myöskään kommentoi, mitä asunnolla on poliisin käsityksen mukaan käynyt sen jälkeen, kun muu väki poistui ja vain riitelijät jäivät paikalle.

– Meillä on tietynlaisia viitteitä siitä, mistä riita heidän välilleen on syntynyt. Näitä tietoja emme kuitenkaan halua tuoda julkisuuteen.

Taposta epäillyt 1990 ja 1993 syntyneet miehet ovat MTV Uutisten tietojen mukaan veljekset. Kummallakin on aiempaa rikostaustaa. Poliisi ei ole vahvistanut sukulaissuhdetta.

Veljekset vangittiin heinäkuun alussa. MTV Uutisten tietojen mukaan he ovat itsepintaisesti vaienneet kuulusteluissa. Storvall ei ota kantaa epäiltyjen yhteistyöhalukkuuteen virkavallan kanssa.

– Esitutkintaviranomaisen näkökulmasta tätä nykyistä pakkokeinoa eli vangitsemista ei ole tarvetta mitenkään muuttaa, jotta saamme kaikki tutkintatoimet tehtyä. Niin kauan kuin uhri on löytämättä, se vaikuttaa varmasti vapaaksi pääsemisen mahdollisuuksiin.

– Tiedossa on, että he olivat tuttuja ja viettäneet aikaa keskenään. Klemola on useammankin kerran toiminut kuskina tälle samalle porukalle, Storvall sanoo.