Poliisilta iso paljastus Jami-Petteri Klemolan tapauksesta: Surmapaikasta saatu varmuus – epäillyistä veljeksistä julkaistu nokikuva ei ehkä sittenkään liity tapaukseen

Veljekset ovat vaienneet kuulusteluissa

Poliisi on tehnyt etsintöjä Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven maastossa, ja niitä aiotaan jatkaa edelleen. Etsinnöissä on ollut apuna koiria, mutta tehtävä on silti haasteellinen, sillä etsintäalue on laaja.