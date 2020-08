Kalaton-lampi ei ratkaissut kadonneen Heikin mysteeriä, mutta poliisi on edistynyt 14 vuotta vanhassa tappotutkinnassa: "Aika hyvä käsitys, mitä koko episodin takana on"

– Se tehtiin niin hyvin kuin lammen etsintä on Suomessa mahdollista tehdä, hän sanoo.

Vanhan katoamismysteerin tutkintaa ei ole silti hylätty. Poliisi epäilee yhä kahta henkilöä henkirikoksesta Karpovin katoamiseen liittyen, ja esitutkinnan on määrä valmistua ensi kuun aikana.

– Meillä on vielä muutamia yksittäisiä kuulusteluja tehtävänä, ennen kuin teemme arvion koko esitutkinnasta ja siitä, mihin se johtaa.

– Kuulustelujen jälkeen voimme vasta tarkemmin kommentoida, mitä kuulusteluissa ja esitutkinnassa muuten on tullut ilmi, Hämäläinen sanoo.

Henkirikoksesta epäillyn kaksikon lisäksi poliisi on kuullut asiaan liittyen myös muita henkilöitä.

Vaikka poliisi pysyttelee vaitonaisena tutkinnassa ilmi tulleista asioista, Hämäläinen suostuu paljastamaan, että poliisilla on jo hyvä käsitys siitä, mitä Karpoville tapahtui.

– Meillä on aika hyvä käsitys, mitä tämän koko episodin takana on.

Kaksi epäiltyä

Poliisi ei ole kommentoinut julkisuuteen epäillyn henkirikoksen mahdollista motiivia. Tutkinnanjohtaja Hämäläinen on kuitenkin kertonut, että tutkinnassa lähtöoletuksena on ollut, että tekijä on ollut Karpoville entuudestaan tuttu.