Meksikon GP:n topit ja flopit: Kimi Räikkönen onnistui harvinaislaatuisessa tempussa – yksi väärä valinta kävi Valtteri Bottakselle kalliiksi

TOPIT

Max Verstappen & Red Bull

Meksiko oli merkattu ennakkokaavailuissa selkeästi Red Bullin radaksi, ja vaikka Mercedes yllätti aika-ajoissa kaikki, kilpailupäivä osoitti ennakkokaavailujen olleen prikulleen oikeassa. Mercedeksellä ei ollut mitään mahdollisuutta Red Bullia tai tarkemmin sanottuna Verstappenia vastaan. Verstappen osoitti heti kilpailun startissa kaikille, mitä hän tarkoitti sanoessaan, että kolmosruutu on parempi lähtöpaikka kuin kakkosruutu. Ja vaikka Verstappen ei olisi päässyt Mercedes-kuljettajien ohi vielä ykkösmutkassa, selvää on, että jossain vaiheessa ohitus olisi tapahtunut, ohitusyritys ainakin. Tallikaveri Sergio Pérez ei onnistunut ohittamaan kilpailun lopussa Lewis Hamiltonia, mutta kolmas peräkkäinen kolmas sija on meksikolaiselta sen luokan suoritus, että Red Bull näyttää sittenkin taistelevan tällä kaudella kynsin hampain myös valmistajien mestaruudesta.