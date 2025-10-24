Presidentti Stubb osallistui tänään halukkaiden koalition kokoukseen.

Painetta Venäjää kohti on lisättävä, sanoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb osallistui tänään Britannian ja Saksan isännöimään halukkaiden koalition kokoukseen, jossa keskusteltiin Ukrainan tukemisesta ja puolustamisesta.

– Yhdessä 33 maan kanssa vahvistamme Ukrainaa sen tiellä kohti kestävää rauhaa. EU:n, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian pakotepäätökset heikentävät merkittävästi Venäjän sotakoneistoa. Painetta on edelleen lisättävä, Stubb kirjoittaa.

Halukkaiden koalitio piti kokouksen tänään.AFP / Lehtikuva

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Ukrainaa tukevat maat pyrkivät saamaan Venäjän öljyn ja kaasun pois globaaleilta markkinoilta.

Starmer kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa niin sanotun halukkaiden koalition kokouksen jälkeen.

Starmerin mukaan koalitio aikoo jatkaa Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin painostamista.

Koalitio pyrkii myös vapauttamaan Venäjältä jäädytetyt varat käyttöön Ukrainan jälleenrakentamiseen. Lisäksi koalitio aikoo vahvistaa Ukrainan ilmatorjuntaa.

Ukrainalle tarjottavia turvatakuiden työstämistä jatketaan, Starmer kertoi.

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että molemmin puolin Atlantin valtamerta halutaan, että sota Ukrainassa loppuu. Hän kehuu tapaamistaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa aiemmin tällä viikolla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjällä on käynnissä terrorikampanja Ukrainan energiajärjestelmää vastaan. Zelenskyin mukaan Venäjä yrittää tehdä talvesta kylmän siviileille, jotta se voi painostaa Ukrainaa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo, että Ukrainan sotakorvauslainasta tulee löytää ratkaisu jouluun mennessä.

Ukrainalle kaavailtu 140 miljardin euron sotakorvauslaina jäi toteutumatta torstain EU-huippukokouksessa Belgian vastustuksen vuoksi.

Frederiksenin mukaan idea lainasta on hyvä ja Venäjän tulee maksaa tekemistään vahingoista. Hänen mukaansa yksityiskohtia pitää kuitenkin vielä työstää.