Zelenskyi: Rauhan avain on riistää Venäjän sotakoneistolta rahat ja resurssit

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että hän keskusteli tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa Venäjän vastaisista pakotteista sekä Ukrainan ilmatilan turvaamisesta.
Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että presidentit keskustelivat Ukrainaa tukevien maiden koalition kokouksen jälkeen. Niin kutsuttu halukkaiden koalitio tapasi torstaina Pariisissa. Myös näiden maiden johtajat osallistuivat puheluun.
Zelenskyin mukaan keskustelussa olivat vahvat toimet, joita voidaan käyttää sodan lopettamiseksi. Hän korostaa taloudellisten toimien merkitystä.
– Rauhan avain on riistää Venäjän sotakoneistolta rahat ja resurssit, Zelenskyi kirjoittaa.
Puheissa oli myös Ukrainan ilmatilan "maksimaalinen" turvaaminen. Zelenskyin mukaan Ukraina on ehdottanut Yhdysvalloille harkittavaksi mallia, jonka mukaisesti ilmatilaa voisi turvata.
– Venäläiset ohjukset ja lennokit eivät saa viedä ihmishenkiä, Zelenskyi sanoi.
Ukrainalaispresidentin mukaan puhelussa sovittiin myös yhteydenpidon jatkamisesta.
Valkoisen talon nimettömänä pysytellyt virkamieslähde kertoi uutistoimisto AFP:lle Trumpin sanoneen, että Euroopan maiden tulisi lisätä Kiinan taloudellista painostusta, koska Kiina tukee Venäjän hyökkäyssotaa.