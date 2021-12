Max Verstappenin välit Mercedeksen kanssa poikki – Jos-isä hyökkää kovin sanoin Toto Wolffia vastaan

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Toto Wolffin kanssa oli keskusteluja, ja ajattelin, että meillä oli hyvä suhde hänen kanssaan, mutta Toto on näyttänyt todellisen luonteensa viime aikoina. Hänen kanssaan ei enää klikkaa.

Sekä Wolffilta että Red Bullin johdolta on kuultu viime aikoina kovan MM-taistelun keskellä syytöksiä kilpailijatallin leiriin, kun esimerkiksi siipiratkaisuja on väitetty sääntöjenvastaisiksi. Jos Verstappen myönsi pitävänsä Wolffia peräti huonona häviäjänä.

– Mercedes oli toki johdossa vuosien ajan. Nyt he ovat huolissaan ensimmäistä kertaa, ja näet erilaisen Toton. Se on sääli, mutta näin saat todella tuntea, millainen ihminen on.