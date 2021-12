F1-mestaruustaisto mennyt rumaksi? – "Pitäkää kaikki kitanne kiinni"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

F1-sesonkia on vain kaksi osakilpailua jäljellä: tämän viikonlopun Saudi-Arabian GP ja ensi viikonlopun Abu Dhabin GP. MM-taiston tilanne on mitä jännittävin: Red Bullin Max Verstappen johtaa kuljettajien sarjaa kahdeksan pisteen turvin ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia ja Mercedes on valmistajien sarjan keulilla viiden pinnan erolla Red Bulliin.