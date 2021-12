Valtteri Bottas valmis likaiseen peliin Max Verstappenia vastaan? Suomalaiselta odottamaton vastaus Urheilucastissa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tilanne ennen kauden kahta viimeistä osakilpailua on se, että Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa kahdeksalla pisteellä ennen Hamiltonia ja Mercedes on valmistajien MM-sarjassa keulilla viiden pinnan turvin ennen Red Bullia.

– Sinä olet pitkän linjan lätkäihmisiä, ja jääkiekkohan on totta kai ultimaattinen joukkuepeli. Kysyn lätkäkontekstissa näin päin, että eikö nyt olisi seuraavissa kahdessa kisassa ihan ok hetki pikku töytäisylle, pikku poikkarille Max Verstappenin suuntaan, Seppänen uteli lenokkaasti.

– Katsotaan nyt, miten hommat menevät, mutta olen vakuuttunut siitä, että Lewis tulee voittamaan mestaruuden ja me voitetaan se tiiminä. Uskon siihen ihan täysin. Uskon, että se on mahdollista ilman kikkailua, mutta jos se menee viimeiseen kisaan ja on joistain pikkuasioista kiinni, kyllä minä teen kaikkeni tiimille. Varsinkin, kun se on viimeinen kisa tiimille, niin teen ihan mitä vain, että se hoidetaan himaan.