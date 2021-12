Red Bull valmistelee jo jatkosopimusta Max Verstappenille – viiltävä sivallus suhteesta Mercedekseen: "Silverstonessa tuhoutui liian paljon"

Vaikka Verstappenin ja Red Bullin yhteinen taival on jo nyt varsin pitkä, molemmat osapuolet toivovat, että se jatkuisi vielä pitkälle tulevaisuuteen. Verstappen esitti viime viikonloppuna ajetun Abu Dhabin GP:n jälkeen toiveen, että saisi edusta tallia vielä ainakin 10–15 vuotta.

– Talli tuntuu kuin perheeltä. Olen erittäin onnellinen. Voin olla oma itseni, mikä on tärkeää. Kyse ei ole vain F1:stä. Voimme pitää hauskaa ja nauraa yhdessä, mikä on myös tärkeää. Suorituskyvyn lisäksi on tärkeää nauttia siitä, mitä tekee, Verstappen sanoi torstaina järjestetyssä FIAn gaalassa GP Fans -sivuston mukaan.