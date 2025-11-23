Max Verstappen harkitsee kilpailunumeronsa vaihtamista F1-kaudelle 2026. Kalle Rovanperän käyttämä 69 olisi Verstappenin mukaan ollut mieluisa vaihtoehto, mutta Jos-isä ei antanut sille hyväksyntää.

F1-kuljettajat ovat vuodesta 2014 alkaen saaneet valita itselleen kilpailunumeron, jota he käyttävät läpi uransa. Numero yksi on varattu hallitsevalle maailmanmestarille, ja Verstappen on käyttänyt kyseistä numeroa neljän viime kauden ajan.

Ensi kaudeksi Verstappen saattaa kuitenkin menettää sen, sillä hän on 24 pisteen takamatkalla Lando Norrisiin nähden, kun F1-kaudesta on ajamatta enää kaksi viimeistä GP-viikonloppua.

Mikäli Verstappen ei voita mestaruutta, hän aikoo siirtyä ensi kaudeksi kilpailunumeroon kolme.

Ensimmäiset seitsemän F1-kauttaan Verstappen ajoi numerolla 33. Vireillä on kuitenkin sääntömuutos, joka mahdollistaa numeron vaihtamisen toiseen kesken uran.

– Kolmonen on lempinumeroni. Täytyy vain katsoa, onko siihen siirtyminen mahdollista, Verstappen sanoi mukaan Autosportille.