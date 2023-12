Max Verstappen avautui tulevaisuudestaan – "Vain yksi asia on varmaa"

Ennätyksiä murskannut ja päättyneellä kaudella peräti 290 pisteen erolla kolmannen maailmanmestaruutensa voittanut Verstappen kertoi Blickille, minkälaisia suunnitelmia hänellä on uran päättymisen jälkeen. Red Bullin neuvonantaja Helmut oli todennut aiemmin, että Verstappen haluaa aloittaa uransa päättymisen jälkeen GT-tiimin.

– Kyllä se on tavoitteenani. En välttämättä halua itse ajaa, mutta haluan rakentaa jotain suurta ja antaa mahdollisuuden lupaaville henkilöille. Se ei tarkoita sitä, että haluan tuoda heidät formula ykkösiin, vaan haluan auttaa heitä kilpa-ajossa. Moottoriurheilussa on niin paljon sarjoja, joissa voit pitää hauskaa ja menestyä. Voit myös tienata elantosi niistä ammattilaiskuljettajana. Se ei päde pelkästään F1-sarjassa, Verstappen kertoi.

26-vuotiaan Verstappenin sopimus kestää vielä viisi vuotta ja päättyy vuonna 2028. Hollantilainen arvelee, että bensiini on tuolloin kadonnut sarjasta.

– Urheilustamme on tulossa vihreämpää ja ympäristöä säästävää. Vain yksi asia on varmaa. Max Verstappen ei ole enää silloin mukana! Verstappen totesi.

Verstappen on ollut Red Bullin moottoriurheiluperheessä lähes kymmenen vuoden ajan. Hänellä ei ole käynytkään mielessä vaihtaa tallia. Red Bullille on tulossa suuri muutos kauden 2025 jälkeen, sillä Honda vaihtaa moottorinsa Aston Martinille. Red Bull ottaa kaudella 2026 käyttöön oman moottorinsa. Verstappenin mielestä on vaikea arvioida, pystyykö Red Bull jatkamaan tuolloin samanlaisella suoritustasolla.