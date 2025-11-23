Aston Martin on erottamassa F1-tallipäällikkönsä ja toimitusjohtajansa Andy Cowellin Las Vegasin GP:n jälkeen, RacingNews365 kertoo. Myös Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi samansuuntaisesti.

Las Vegasin GP ajettiin Suomen aikaa sunnuntaiaamuna, eikä se ollut Aston Martinilta häävi. Fernando Alonso sijoittui 13:nneksi ja Lance Stroll keskeytti.

Kun F1-kautta on vain kaksi kilpailuviikonloppua jäljellä, Alonso on MM-sarjassa 13:ntena ja Stroll 15:ntenä. Aston Martin on valmistajien kilpailussa kymmenen tallin joukossa sijalla seitsemän.

Andy Cowell joutuisi F1-sivusto RacingNews365:n ja BBC:n mukaan jättämään Aston Martinin vain reilun vuoden jälkeen. Britti palkattiin Aston Martinin toimitusjohtajaksi lokakuussa 2024 ja tallipäällikön tehtävät hän otti vastaan tämän vuoden alussa.