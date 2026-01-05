Cadillac pestasi Zhou Guanyun F1-varakuljettajakseen.
Cadillac liittyy F1-sarjaan tänä vuonna kisakuljettajinaan Suomen Valtteri Bottas ja Meksikon Sergio Pérez. Tiimin varakuljettajaksi hyppää Zhou Guanyu.
Kiinalainen on Bottakselle tuttu mies. Zhou ajoi suomalaisen tallikaverina vuosina 2022–24 tiimissä, joka tunnettiin aiemmin Alfa Romeona ja sittemmin Sauberina.
Zhou operoi viime kaudella Ferrarin varakuljettajana.
– Halusimme kandidaatin, jolla on tuoretta F1-ajokokemusta, joka on valmis työskentelemään ahkerasti osana tiimiä ja ymmärtää auton kehittämisen haasteet koko kauden aikana. Zhou on täydellinen valinta. Hän on meille suuri voimavara, kun ryhdymme kilpailemaan 2026, Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon sanoi tiedotteessa.
Zhou nosti esiin, että hänellä on ennestään kokemusta työskentelystä sekä Bottaksen että Lowdonin kanssa. Hän sanoi tuntevansa tiimissä olonsa sellaiseksi kuin olisi tullut perheen pariin.
Valtteri Bottas ja Zhou Guanyu olivat viimeksi tiimikavereita 2022–24.