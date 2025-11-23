Formula ykkösten MM-taisto sai dramaattisen käänteen tunteja Las Vegasin GP:n päättymisen jälkeen. F1-sarja ilmoitti, että McLaren-kuljettajat Lando Norris ja Oscar Piastri on hylätty. Tuomariston mukaan heidän autonsa rikkoivat pohjalevyn paksuutta koskevaa sääntöä.

Hylkäykset merkitsevät sitä, että Las Vegasissa voittoon ajanut Red Bullin Max Verstappen nousi MM-pisteissä tasoihin Piastrin kanssa. Heillä on eroa MM-kärkimies Norrisiin 24 pistettä. Kisoja on jäljellä vielä kaksi, ensi sunnuntaina ajettava Qatarin GP sekä 7. joulukuuta kisattava Abu Dhabin GP. Jaossa on vielä 58 pistettä, sillä Qatarissa kisataan myös sprintti.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n rangaistuspäätöksen mukaan McLaren vetosi "lieventäviin asianhaaroihin" välttääkseen hylkäyksen, esimerkiksi radan "odottamattomaan pomppuisuuteen" ja lyhennettyihin harjoitussessioihin.

FIA totesi olevansa "vahvasti" siinä näkemyksessä, että rike oli tahaton eikä tarkoitus ollut kiertää sääntöjä. Mahdollisuutta muuhun kuin normaaliin rangaistukseen eli hylkäykseen ei kuitenkaan FIA:n mukaan ollut.