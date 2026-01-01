F1-talli Haasin nimisponsoriksi liittynyt Toyota näkyy nyt myös yhdysvaltalaistallin virallisessa logossa.
Haas tunnetaan kaudesta 2026 alkaen nimellä TGR Haas F1 Team, kun japanilaisyhtiön moottoriurheiluosasto Toyota Gazoo Racing tulee vahvemmin mukaan tiimin toimintaan.
Haas ja Toyota solmivat lokakuussa 2024 monivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä F1-talli sai käyttöönsä Toyotan moottoriurheiluosaamista kuskeista insinööreihin ja tuotantotiloihin.
Uuden kauden kynnyksellä tiimi esitteli uuden logonsa, jossa TGR:n tunnus on tuotu Haasin nimen rinnalle.
Talli esittelee uuden VF-26-nimeä kantavan autonsa perjantaina 23. tammikuuta Katalonian radalla ennen kuun lopussa ajettavia yksityisiä testipäiviä.