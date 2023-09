F1:ssä vireillä hätkähdyttävä suunnitelma – tallipomo haikailee avoimesti toisen kuskin perään: "Katsotaan, mitä tapahtuu"

Bensaa liekkeihin heittää tallin neuvonantaja Helmut Marko , joka on lausunut varsin kipakkaa tekstiä oman kuljettajansa suoritustasoon liittyen. Samalla Marko flirttailee jo hyvin avoimesti McLarenilla ajavan Lando Norrisin suuntaan.

– Pérezin tulostaso heittelee. Hän ei aina ole keskittynyt. Norrisin sopimus McLarenin kanssa ulottuu vuoteen 2025. Valitettavasti se on niin pitkä, Marko sanoi itävaltalaiselle ServusTV:lle espanjalaisen Marcan mukaan .

– Hän (Norris) on ehdottomasti yksi ehdokas meille. Aikanaan Toro Rossolla olimme jo päässeet sopuun hänen kanssaan, kunnes hänen edustajansa tajusivat McLarenilla olleen mahdollisuuden. Iän ja nopeuden puolesta hän voisi olla oikeinkin sopiva.

Norrisin muistot neuvotteluista Markon ja Red Bull -leirin kanssa ovat hieman toisenlaisia . Yhtä kaikki, Marko tuntuu aidosti haikailevan 25-vuotiaan Verstappenin rinnalle nykyistä nuorempaa tallikaveria. Norrisilla ikää on 23 vuotta.

– Sergio taas on jo yli 30-vuotias, ja hän on saamassa neljännen lapsensa. Hänellä on myös muita asioita elämässään, joten katsotaan, mitä tapahtuu.