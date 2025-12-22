



Nuorilta tuhansia avunpyyntöjä jouluna – nämä paikat auttavat 1:37 Apua nuorille on saatavilla myös joululomalla – katso uutisjuttu aiheesta. Julkaistu 19 minuuttia sitten Satu Koistinen satu.koistinen@mtv.fi Keskusteluapu ja turvallisen aikuisen tuki nuorille on tärkeää joululomalla, kun perinteiset tukipalvelut ovat tauolla, perheiden arjen rutiinit muuttuvat ja päihteiden käyttö voi olla runsaampaa. Kaikille joulu ja juhlapyhät eivät välttämättä ole vain riemun ja juhlan aikaa, sillä 14–17 prosenttia Suomen alaikäisistä elää turvattomissa olosuhteissa, MTV Uutisille kerrotaan Sekasin kollektiivista. Nuorten kokema turvattomuus voi liittyä esimerkiksi talouteen, väkivallan uhkaan tai syrjäytymisen riskiin. Nuorten puheissa korostuvat myös yksinäisyys ja itsetuhoisuus. Nuorille on tarjolla keskustelu- ja kriisiapua myös pyhinä.





Esimerkiksi Sekasin-chat, SOS-lapsikylän Apuu-chat ja Punaisen ristin Nettiturvis ovat avoinna joululomalla. Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden ja sinne voivat soittaa kaikenikäiset. MTV

Itsetuhoisuus yleistynyt nuorten puheissa

Keskusteluapua on saatavilla joululomalla esimerkiksi verkossa. Sekasin-chat, SOS-lapsikylän Apuu-chat ja Punaisen ristin Nettiturvis ovat avoinna joululomalla.

Nuoret ottavat yhteyttä auttaviin linjoihin lukuisista syistä. Itsetuhoisuus on Sekasin kollektiivin mukaan yleistynyt yhteydenotoissa.

– Meidän yleisin yhteydenottomme syy on paha olo. Toiseksi eniten meihin otetaan yhteyttä ihmissuhdehaasteissa ja kolmanneksi yleisimmäksi on tänä vuonna noussut itsetuhoisuus, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Johanna Virtanen.

Virtanen kertoo itsetuhoisuuden olleen aiemmin viidenneksi yleisin yhteydenoton syy.

Tänä vuonna (2025) se on kuitenkin noussut kolmanneksi yleisimmäksi syyksi keskusteluavun tarpeelle.

Kysyntää avulle on

Viime vuonna joululomien aikaan SOS-Lapsikylän Apuu-chatissa käytiin yli 1300 keskustelua (20.12.2024–6.1.2025 välisenä aikana). Niistä 90 prosenttiin pystyttiin vastaamaan.

Sekasin-chatiin puolestaan tuli yli 5000 yhteydenottoa, joista joka neljänteen voitiin vastata (23.12.–5.1. välisenä aikana).

Nuorten huolenaiheet joulunpyhinä liittyvät esimerkiksi ihmissuhdehaasteisiin ja konflikteihin.

Lisäksi nuorten mieltä kuormittavat talousasiat – se, onko perheessä varaa lahjoihin tai jouluruokaan. Monet myös vertailevat omaa jouluaan sosiaalisessa mediassa näkemäänsä kuvastoon, mikä voi aiheuttaa pahaa mieltä.

– Akuutit kriisitilanteet korostuivat. Tapahtui jotain yllättävää, tuli jokin konflikti yhdessä joulua viettäessä, jonka vuoksi hakeuduttiin meille. Ylipäätään ihmissuhteissa olevat haasteet, Nuorten turvatalo Helsingin johtaja Kirsti Viinikka kertaa syitä, miksi nuoria hakeutui turvataloon viime jouluna.

Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen ovet on avoinna Helsingissä, Turussa ja Tampereella myös joulunpyhinä.

Turvataloissa pyritään järjestämään perinteinen joulu, johon jokainen yhteisöllisyyttä kaipaava nuori on tervetullut.

– Joulu on perinteisesti yhdessäolon aikaa, jolloin yksinäisyys korostuu. Siinä hetkessä se yksinäisyys voi olla tosi satuttavaa, kun kaikki muut viettävät aikaa yhdessä ja sinä olet yksin. On hienoa, että me voimme tarjota yhdessäoloa ja sitä yhteisöllisyyttä, Viinikka kertoo.

Lapsilla on oikeus turvalliseen jouluun

Keskusteluapua on jouluna tarjolla myös aikuisille. Esimerkiksi Mieli ry:n Kriisipuhelimeen voivat soittaa kaikenikäiset, myös aikuiset, joilla on huoli läheisestä lapsesta tai nuoresta.

– Monesti me ehkä ajatellaan, että nuorille pitää antaa sitä tilaa ja mahdollisesti vetäytyä ja se onkin tärkeää osittain. Mutta yhtä tärkeää on pitää yhteyttä. Eli me ei saada luovuttaa niistä nuorista, Virtanen huomauttaa.

Myös SOS-Lapsikylästä korostetaan aikuisten vastuuta taata lapsille ja nuorille turvallinen joulu.

– Lapset eivät ole vastuussa aikuisten teoista, ja lapsilla on oikeus turvalliseen jouluun. Apua pyytämällä apua myös saa, on tärkeää, että lasta uskotaan ja hän saa apua, muistuttaa SOS-Lapsikylän ehkäisevän digityön päällikkö Taru Kivelä.

Satu Koistinen MTV Uutiset